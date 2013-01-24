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Nose trimmer series 5000

أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والرقبة والسوالف

NT5175/16
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1 الجوائز
  • تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية
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    Nose trimmer series 5000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والرقبة والسوالف

    NT5175/16
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية

    تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 5000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن والحاجب بنعومة بفضل تقنية ProtecTube. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أداة التشذيب الدقيق DualCut عملية تشذيب دقيقة وفعالة لشعر الرقبة والسوالف واللحية الخفيفة. إكتشف كلّ المميزات

    Nose trimmer series 5000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والرقبة والسوالف

    تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية

    تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 5000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن والحاجب بنعومة بفضل تقنية ProtecTube. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أداة التشذيب الدقيق DualCut عملية تشذيب دقيقة وفعالة لشعر الرقبة والسوالف واللحية الخفيفة. إكتشف كلّ المميزات

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      تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية

      عملية تشذيب دقيقة وآمنة لشعر الأنف والرقبة والسوالف

      • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
      • نظام الحماية، زاوية مثالية
      • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
      • أداة تشذيب دقيق، 3 أمشاط، حقيبة صغيرة
      نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

      نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

      بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.

      الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

      الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

      يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.

      فتحات قص فائقة الدقة والحدة

      فتحات قص فائقة الدقة والحدة

      تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.

      تشذيب شعر الوجه وتحديد شكله بدقة

      تشذيب شعر الوجه وتحديد شكله بدقة

      تساعدك أداة التشذيب الدقيق بتقنية DualCut في تشذيب شعر الوجه وتحديد أسلوب التسريح (اللحية الخفيفة أو السكسوكة أو السوالف أو خط الرقبة أو الشارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.

      شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

      شفرات أكثر حدّة* لشحذ مثالي بفضل تقنية DualCut

      تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.

      قابلة للغسل بالكامل

      قابلة للغسل بالكامل

      يسهل تنظيف أداة التشذيب والأمشاط تحت مياه الحنفية.

      تخزين سهل لكل الملحقات

      تخزين سهل لكل الملحقات

      تتضمن الحقيبة الصغيرة الناعمة: بطارية AA ومشطَين للحاجبَين وملحقًا للتشذيب الدقيق ومشط اللحية وفرشاة لإبقاء الشفرات نظيفة.

      3 أمشاط لتشذيب شعر الوجه والحاجبَين بطريقة متساوية

      3 أمشاط لتشذيب شعر الوجه والحاجبَين بطريقة متساوية

      استخدم أمشاط الحاجبَين بدقة 3 أو 5 مم ومشط اللحية بدقة 3 مم لتشذيب الشعر أو ترتيبه بطول موحّد

      حمل وتحكم سهل حتى عندما تكون رطبة

      حمل وتحكم سهل حتى عندما تكون رطبة

      يضمن المقبض المطاطي الناعم طريقة حمل مثالية، حتى عندما تكون الأداة رطبة لتحكم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض مقص أداة تشذيب شعر الأنف
        21 مم (13‏/16 بوصة)
        عرض مقص أداة التشذيب الدقيق
        21 مم (13‏/16 بوصة)
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        4
        مشطان للحواجب
        3 أو 5 مم (1/8 بوصة و3/16 بوصة)
        مشط اللحية
        3 مم (1/8 بوصة)

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        نعم
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • سهولة الاستعمال

        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل

      • التصميم

        اللون
        أسود وأزرق
        اللون الخارجي
        فضي لامع ومطاطي
        مقبض
        مقبض مطاطي ناعم

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        بطارية AA

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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