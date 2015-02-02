ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات
بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.
ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
تم تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن. بفضل أداة تشذيب شعر الأنف من Philips، يمكنك التأكد من إزالة كل الشعر غير المرغوب فيه بفعالية.
يسهل تنظيف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية، ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام.
نظام قص
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