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Nose trimmer series 1000

أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

NT1150/10
  • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
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    Nose trimmer series 1000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

    NT1150/10

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Nose trimmer series 1000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Nose trimmer series 1000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر. إكتشف كلّ المميزات

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      ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

      عملية تشذيب شعر الأنف والأذن سريعة وآمنة

      • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
      • نظام الحماية، زاوية مثالية
      • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
      نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

      نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

      بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.

      فتحات قص فائقة الدقة والحدة

      فتحات قص فائقة الدقة والحدة

      تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.

      جاهز للاستخدام

      جاهز للاستخدام

      ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

      لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

      الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

      تم تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن. بفضل أداة تشذيب شعر الأنف من Philips، يمكنك التأكد من إزالة كل الشعر غير المرغوب فيه بفعالية.

      قابلة للغسل بالكامل

      يسهل تنظيف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية، ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        اللمسات النهائية
        من البلاستيك العادي
        التنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        اللون
        أسود
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        التزويد بالطاقة
        بطارية AA
        عدد إعدادات الطول
        1
        عرض مقص أداة تشذيب شعر الأنف
        21 مم (13‏/16 بوصة)

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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