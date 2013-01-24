أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.
المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.
المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات
أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.
المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.
المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات
اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن التذكيرات الذكية بالاستبدال.
قد يؤدّي الضغط المفرط أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى إلحاق الضرر بأسنانك ولثتك. لتفادي هذا الأمر، تصدر فرشاة ProtectiveClean من Philips Sonicare صوتًا نابضًا ولطيفًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.
يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.
قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.
هل أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان كهربائية مع مؤقّت؟ يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الموصى به لتنظيف الأسنان.
تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
العناصر المرفقة
أداء التنظيف
الطاقة
تقنية المستشعر الذكي
الأوضاع
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
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