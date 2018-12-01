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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7761/01
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7761/01

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير قوالب الحلوى والغراتان والسلطات وأطباق أخرى في المنزل

      • 750 واط
      • مدمج 3 في 1
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 28 وظيفة
      محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

      محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

      تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

      ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

      إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

      أقراص للتقطيع والتقشير والبشر

      أقراص للتقطيع والتقشير والبشر

      اختاري ببساطة القرص المناسب (إعداد الشرائح والتقطيع والطحن الخشن) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240
        سعة الوعاء
        2
        المضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة إستحلاب
        • أداة البشر الناعم
        • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
        • أداة التحويل إلى حبيبات
        • الدورق
        • أداة التقطيع الرفيع
        • أداة عجن
        • خلاط ومطحنة
        الطاقة
        750
        اللون
        معدني فاتح
        طول سلك الطاقة
        1.0
        السعة التشغيلية للوعاء
        1.5
        التردد
        50-60
        سعة الدورق
        1.75
        السعة التشغيلية للدورق
        1.0
        عدد إعدادات السرعة
        2 + نبضة
        سعة المطحنة
        250
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21000
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1900

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        210‏x‏210‏x‏368

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات العامة

        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS
        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN

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