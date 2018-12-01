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جميع السلاسل

  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

تم إيقافه

Viva Collectionمحضرة الطعام

HR7761/01

تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء.

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تحضير قوالب الحلوى والغراتان والسلطات وأطباق أخرى في المنزل

تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

  • 750 واط

  • مدمج 3 في 1

  • وعاء بسعة 2.1 ليتر

  • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 28 وظيفة

محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

المواصفات التقنية

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