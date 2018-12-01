المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

تم إيقافه

Viva Collectionمحضرة الطعام

HR7757/01

وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة.

عرض جميع المزايا

مع وعاء كبير ودورق يكفي لتحضير وجبات لكل أفراد العائلة

وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

  • 1000 واط

  • إعداد 5 في 1

  • وعاء بسعة 3.4 ليتر

وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

مطحنة معدنية من دون رائحة ومقاومة للخدوش

تستطيع هذه المطحنة المعدنية المزوّدة بمحرك قوي طحن أقسى المكونات. تزول الروائح والطعمات الغريبة عند غسل المطحنة بخلاف المطاحن البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل شكلها عملية السكب.

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.