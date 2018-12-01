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HR7628/00
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
تتمتع مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير وتتضمن وعاءً سعة 2.1 ليتر وخلاطًا سعة 1.75 ليتر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات في المنزل يومًا بهذه السهولة!
650 واط
مدمج 2 في 1
وعاء بسعة 2.1 ليتر
ملحقات للاستمتاع بأكثر من 25 وظيفة
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.
على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.