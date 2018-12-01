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  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

تم إيقافه

Daily Collectionمحضرة الطعام

HR7628/00

تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

تتمتع مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير وتتضمن وعاءً سعة 2.1 ليتر وخلاطًا سعة 1.75 ليتر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات في المنزل يومًا بهذه السهولة!

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تحضير الخبز وقوالب الحلوى والمشروبات وغير ذلك في المنزل

تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

  • 650 واط

  • مدمج 2 في 1

  • وعاء بسعة 2.1 ليتر

  • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 25 وظيفة

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.

المواصفات التقنية

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