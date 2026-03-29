المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

‎5000 Series جهاز تحضير الطعام

الدعم

‎5000 Seriesجهاز تحضير الطعام

HR7302/90

‎5000 Series جهاز تحضير الطعام

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات!

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك