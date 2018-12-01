مجموعة Avance عصارة الحمضيات
عصير طازج بدون ضجيج
تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة Avance عصارة الحمضيات
عصير طازج بدون ضجيج أهدأ عصارة حمضيات تدفق مباشر منخل معدني منع التقطير غطاء للغبار يمنع التقطر
عند رفعه، سيمنع نظام منع التقطير عصارة الحمضيات من التقطير على المنضدة. يتمتع نظام منع التقطير بسهولة التنظيف بما أنه قابل للفصل ومصنوع من مواد يمكن غسلها في الجلاية.
ضمان لمدة سنتين
مع ضمان عالمي لمدة سنتين.
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
PP نوع المنتج
عصارة الليمون أقدام مقاومة للانزلاق
نعم طول سلك الطاقة
متر واحد قطع قابلة للغسل في الجلاية
كلا مادة الدورق
غير متوفر مادة الشفرة
غير متوفر وظيفة تشغيل نبضي
كلا شفرات قابلة للفك
غير متوفر الكفالة
نعم إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
المواصفات التقنية
الطاقة
85 واط الفولتية
220-240 فولت التردد
50-60 هرتز منتج ببطارية
كلا
ميزة السلامة
إيقاف الشفرة تلقائيًا
كلا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
10,4 سم عرض المنتج
10,4 سم ارتفاع المنتج
11,2 سم
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
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