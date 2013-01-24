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Avance Collection

عصارة الحمضيات

HR2752/90
1 الجوائز
  • عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج
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    Avance Collection عصارة الحمضيات

    HR2752/90
    1 الجوائز

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة الحمضيات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة الحمضيات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

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      أهدأ عصارة حمضيات

      • تدفق مباشر
      • منخل معدني
      • منع التقطير
      • غطاء للغبار
      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      محرك صامت

      محرك صامت

      منع تراكم الغبار

      منع تراكم الغبار

      محرك قوي بقدرة 85 واط

      محرك قوي بقدرة 85 واط

      يمنع التقطر

      يمنع التقطر

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        غطاء للغبار
        نعم
        فولتية
        220-240 V
        الطاقة
        85 W
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        تدفق مباشر
        نعم
        منع التقطّر
        نعم
        المواد
        PP
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        التردد
        50/60 Hz
        اللون (الألوان)
        أسود

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