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  • عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج

    مجموعة Avance عصارة الحمضيات

    HR2752/90

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Avance عصارة الحمضيات

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    عصير طازج بدون ضجيج

    أهدأ عصارة حمضيات

    • تدفق مباشر
    • منخل معدني
    • منع التقطير
    • غطاء للغبار
    يمنع التقطر

    يمنع التقطر

    عند رفعه، سيمنع نظام منع التقطير عصارة الحمضيات من التقطير على المنضدة. يتمتع نظام منع التقطير بسهولة التنظيف بما أنه قابل للفصل ومصنوع من مواد يمكن غسلها في الجلاية.

    ضمان لمدة سنتين

    ضمان لمدة سنتين

    مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

    محرك قوي بقدرة 85 واط

    محرك قوي بقدرة 85 واط

    محرك صامت

    محرك صامت

    منع تراكم الغبار

    منع تراكم الغبار

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      PP
      نوع المنتج
      عصارة الليمون
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      كلا
      مادة الدورق
      غير متوفر
      مادة الشفرة
      غير متوفر
      وظيفة تشغيل نبضي
      كلا
      شفرات قابلة للفك
      غير متوفر
      الكفالة
      نعم
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      85 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50-60 هرتز
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      10,4 سم
      عرض المنتج
      10,4 سم
      ارتفاع المنتج
      11,2 سم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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