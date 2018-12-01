مجموعة الاستخدام اليومي عصارة الحمضيات
تحضير عصير طازج بسهولة
باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة الاستخدام اليومي عصارة الحمضيات
تحضير عصير طازج بسهولة تصميم صغير قابل للغسل في غسالة الأطباق 0.5 لتر 25 واط عكس تلقائي مخزن لسلك الطاقة إبريق عصير مضمن بسعة 500 مل
إبريق عصير بسعة 500 مل يوفر سعة كبيرة لإعداد العصير
ما من تسرّب بفضل التصميم الجديد لفتحة السكب
ما من تسرّب بفضل التصميم الجديد لفتحة السكب
إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط
وفّر مساحة بفضل نظام تخزين سلك الطاقة العملي تحت الغطاء.
تصميم صغير يحتاج إلى مساحة صغيرة جدًا لتخزينه
بفضل التصميم الصغير الذي تتميّز به العصارة، يمكن وضعها بسهولة على منضدة المطبخ. وإذا أردت تخزينها، فلن تتطلب سوى مساحة صغيرة جدًا.
كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
معدن المادة الثانوية
بلاستيك الإعدادات المبرمجة سابقًا
كلا الوظائف
عصارة الحمضيات نوع المنتج
عصارة الحمضيات عدد الحصص
2 أقدام مقاومة للانزلاق
نعم واجهة
عصر العصير يدويًا طول سلك الطاقة
0,8 مخزن لسلك الطاقة
نعم وظيفة المحافظة على السخونة
كلا مؤقت
كلا التقنية
عكس تلقائي مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم منظم حراري قابل للضبط
كلا مصباح الطاقة
كلا مقابض عازلة للحرارة
كلا قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم مؤشر مستوى السعة
نعم مادة الدورق
بلاستيك (PP) مادة الشفرة
بلاستيك (PP) خالية من مادة BPA
نعم وظيفة تشغيل نبضي
كلا شفرات قابلة للفك
كلا مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
الحد الأدنى للضوضاء (Lc) = 72 ديسيبل (A) الكفالة
سنتان
المواصفات التقنية
الطاقة
25 الفولتية
230 التردد
50 عدد الوحدات في الحزمة
1 منتج ببطارية
كلا
التوافق
الملحقات المرفقة 1
دليل المستخدم الملحقات المرفقة 2
بطاقة الضمان
ميزة السلامة
شهادة السلامة
نعم إيقاف تشغيل تلقائي
نعم مؤشر درجة الحرارة
كلا إيقاف الشفرة تلقائيًا
كلا قفل الأطفال
كلا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
14.5 عرض المنتج
19.7 ارتفاع المنتج
16.4 وزن المنتج
0,535 طول الحزمة
18 عرض الحزمة
18 ارتفاع الحزمة
17.5 وزن الحزمة
0.72
متانة
تخزين
>75% محتوى معاد تدويره دليل المستخدم
90% ورق مُعاد تدويره
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
البوسنة والهرسك
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