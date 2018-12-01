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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2723/20
1 جائزة
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2723/20
    1 جائزة

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مفرمة لحوم

      فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

      InsertClean لتنظيف سريع وبدون مجهود

      • 2,3 كجم في الدقيقة
      • قوة 1800 واط مقيّدة
      • باللون الأبيض
      سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة

      سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة

      قوة 500 واط اسمية وقوة 1800 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.

      3 أقراص صحية للطحن من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 مم و5 مم و8 مم)

      3 أقراص صحية للطحن من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 مم و5 مم و8 مم)

      تتكيف الأقراص الصحية الثلاثة للطحن المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 و5 و8 مم) مع أساليب الفرم الخاصة بك والأطباق التي تحضرها. تتوفر بأحجام مختلفة، بدءًا من حجم 3 مم الصغير جدًا إلى قرص للفرم الخشن أكثر بحجم 8 مم.

      سكين وبرغي مع ميزة التصحيح الذاتي لجمع القطع دائمًا بطريقة صحيحة

      سكين وبرغي مع ميزة التصحيح الذاتي لجمع القطع دائمًا بطريقة صحيحة

      لا يمكن جمع السكين بالطريقة الصحيحة إلا على برغي التغذية فقط.

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      قادوس إدخال مبتكر بتصميم سهل التنظيف

      قادوس إدخال مبتكر بتصميم سهل التنظيف

      يتيح لك تصميم القادوس المبتكر بالوصول بسهولة أكبر إلى المناطق حيث تبقى معظم ترسبات الفرم، مما يضمن تنظيف فائق صحي وسريع.

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

      محرك بقوة 1800 واط مقيّدة و500 واط اسمية

      محرك بقوة 1800 واط مقيّدة و500 واط اسمية

      سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة لعملية فرم من دون مجهود.

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      توصيلة معدنية متينة لتحمّل أصعب عمليات الفرم

      تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.

      قادوس إضافي مع 3 أسطوانات لتقطيع الخضار

      لم يكن تقطيع الخضار يومًا بهذه السهولة، وذلك بفضل الأسطوانات الثلاث المضمنة لتقطيع الخضار. تمكّنك أسطوانتا التقطيع الحصول على نتائج رائعة من الفرم الناعم أو الخشن. تستطيع أسطوانة التقطيع فرم الخضار بوقت سريع جدًا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        الطاقة
        1800 W
        اللون
        • فضي
        • أبيض
        المضمنة
        • أداة التنظيف
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة البشر الناعم
        • آلة تحضير الكبه
        • أنبوب تغذية للخضار
        • قالب النقانق
        طول سلك الطاقة
        1 m
        التردد
        50 Hz
        عدد أقراص التقطيع
        3
        عدد إعدادات السرعة
        1
        قطر قالب النقانق
        12,22 mm
        حجم قرص المفرمة
        3 و5 و8 mm

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • اللمسات النهائية

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد صَينية التغذية
        معدنية

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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