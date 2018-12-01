تقنية ChopDrop

نحن ندرك معاناتك أثناء عملية فرم البصل الصعبة، لذلك أقدمت شركة Philips على خطوة ذكية وطوّرت تقنية ChopDrop التي تمكّنك من فرم البصل مثل طاهٍ محترف بسهولة تامة. إن تصميم الحجرة الفريد يحافظ على البصل في الداخل بينما تقوم الشفرات الحادة الثلاثة بتقطيعه. وعندما تصبح القطع بالحجم المطلوب، يتم إسقاطها في الوعاء، فتكون جافة ومتناسقة في كل مرة. إنها مثالية لفرم البصل، وتقطيع الخضار الأخرى والفواكه والجبن والمكسرات، وغيرها الكثير.