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Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز
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HR2355/15
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Noodle Maker HR2355/15 User Manual MEA
لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل!
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