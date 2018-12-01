تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة!