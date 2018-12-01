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تم إيقافه
HR1600/01
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة!
قوة 550 واط مع مقبض بلاستيكي
ProMix
وعاء سعة 0.5 لتر
سرعة واحدة
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.
مفتاح واحد لاستخدام سهل.