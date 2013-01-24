استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
التصميم
المواصفات التقنية