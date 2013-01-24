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المفرمة

HR1396/01
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1 الجوائز
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    المفرمة

    HR1396/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

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      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرتان
      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      زر الضغط

      زر الضغط

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وفضي
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        دورق مواد
        بلاستيك SAN
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        1  لتر
        عدد الشفرات
        2
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        500  واط
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.6  لتر
        فولتية
        220-240 فولت

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