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جميع السلاسل

  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

تم إيقافه

مجموعة Vivaآلة تحضير السلطة

HR1388/81

تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ.

عرض جميع المزايا

نتائج مثالية لمختلف الأشكال والأحجام في ثوانٍ معدودة

تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

  • بقوة 200 واط

  • 6 أقراص

  • مباشرة إلى الوعاء والقدر والمقلاة

  • قرص التقطيع الرفيع XL للبطاطا المقلية

5 أقراص للحصول على نتائج متنوعة لمختلف الأشكال والأحجام

5 أقراص للحصول على نتائج متنوعة لمختلف الأشكال والأحجام

5 أقراص للتقطيع والبشر والتقطيع الرفيع لتحضير أنواع متنوعة وغير محدودة. ما عليك سوى اختيار القرص وتركيبه على حامل القرص.

قرص التقطيع الرفيع XL معدني بالكامل لتحضير البطاطس المقلية

قرص التقطيع الرفيع XL معدني بالكامل لتحضير البطاطس المقلية

تأتي آلة تحضير السلطة من Philips مزوّدة بقرص التقطيع الرفيع XL لتتمكن من تقطيع البطاطس لتحضير بطاطس مقلية، كما لتقطيع مكونات أخرى مثل الجزر واليقطين والكرنب السلقي والكوسا، إلخ...استمتع بنتائج نهائية مثالية لتحضير الخضار المقلية المفضلة لديك.

التقديم مباشرة في الوعاء والقدر والمقلاة

التقديم مباشرة في الوعاء والقدر والمقلاة

بفضل ميزة التقديم المباشر التي تتميّز بها آلة تحضير السلطة من Philips، يمكنك وضع المكونات مباشرة في وعاء السلطة أو وعاء الطبخ أو المقلاة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك القمع العالي باستخدام حتى أوعية عالية لكميات كبيرة، مما يعني الاستمتاع بفوضى أقل بعد تحضير الطعام.

المواصفات التقنية

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