تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات
تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات
5 أقراص للتقطيع والبشر والتقطيع الرفيع لتحضير أنواع متنوعة وغير محدودة. ما عليك سوى اختيار القرص وتركيبه على حامل القرص.
تأتي آلة تحضير السلطة من Philips مزوّدة بقرص التقطيع الرفيع XL لتتمكن من تقطيع البطاطس لتحضير بطاطس مقلية، كما لتقطيع مكونات أخرى مثل الجزر واليقطين والكرنب السلقي والكوسا، إلخ...استمتع بنتائج نهائية مثالية لتحضير الخضار المقلية المفضلة لديك.
بفضل ميزة التقديم المباشر التي تتميّز بها آلة تحضير السلطة من Philips، يمكنك وضع المكونات مباشرة في وعاء السلطة أو وعاء الطبخ أو المقلاة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك القمع العالي باستخدام حتى أوعية عالية لكميات كبيرة، مما يعني الاستمتاع بفوضى أقل بعد تحضير الطعام.
تتميّز آلة تحضير السلطة من Philips بمحرك فعال بقوة 200 واط يسمح لك بتحضير كل وصفاتك المفضلة.
تقدّم الأقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتميز بها آلة تحضير السلطة من Philips نتائج تقطيع مثالية بفضل شفراتها الحادة والمتينة.
يمكن غسل كل الملحقات الخاصة بآلة تحضير السلطة من Philips في غسالة الأطباق لتنظيف سهل.
يمكنك لفّ سلك الجهاز بسهولة تحت وحدة القاعدة لتخزينه بسهولة.
بفضل أنبوب التغذية القابل للضبط من حجم S إلى XL الخاص بآلة تحضير السلطة من Philips، يمكنك التحكم بالكامل بالمكونات التي تريد تقطيعها والحصول بالتالي على النتائج المطلوبة. يعتبر استخدام أنبوب تغذية بحجم S مثاليًا للمكونات الفردية والرفيعة، مثل الجزر. أما أنبوب التغذية من حجم XL فهو مناسب للمكونات الأكبر حجمًا مثل البطاطس، إلخ..لتقليل الحاجة إلى التقطيع المسبق.
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