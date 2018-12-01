ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف المنتج بسهولة

يأتي الخلاط المحمول من Philips مزودًا بملحقات خلاط محمول قابلة للغسل في الجلاية، ما يسهّل عملية تنظيف منتجك.