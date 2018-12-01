Viva Collection
خلاط محمول باليد HR1337/01
Viva Collection خلاط محمول باليد HR1337/01
مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع
جهاز تحضير الطعام قوة 700 واط مع خلاط محمول باليد وخفاقة مزدوجة
- مقبض معدني وقوة 700 واط
- إعداد السرعة القصوى
- ملحق جهاز تحضير الطعام
- خلاط مزدوج ودورق
زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة
بفضل ميزة السرعة القصوى التي يتميز بها الخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تقطيع حتى أكثر المكونات صلابة.
جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات
بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.
ملحق الخلاط المزدوج لتحضير القشدة المخفوقة والبيض والمزيد غير ذلك.
بفضل ملحق الخلاط المزدوج للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تحضير القشدة المخفوقة وبياض البض والمايونيز والمزيد غير ذلك.
مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان
مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.
ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف المنتج بسهولة
يأتي الخلاط المحمول من Philips مزودًا بملحقات خلاط محمول قابلة للغسل في الجلاية، ما يسهّل عملية تنظيف منتجك.
المواصفات التقنية
-
مواصفات التصميم
- دورق
-
0,9 لتر
- الفولتية
-
220-240
V
- الطاقة
-
700
W
- مادة الغطاء
-
بلاستيك ABS
- اللون (الألوان)
-
أسود
- شفرة مواد
-
فولاذ مقاوم للصدأ
- ملحق جهاز تحضير الطعام
-
1.5 لتر
- وظيفة السرعة القصوى
-
نعم
- مادة المقبض
-
معدني
- طول سلك الطاقة
-
1.0
m
- ملحق الخلاط المزدوج
-
نعم
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