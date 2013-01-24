تسريحات فورية وعناية مستمرة
يمنحك مسرّح الشعر هذا المتعدد الوظائف تعددية استخدام للحصول على آخر صيحات في تسريحات الشعر لكل مناسبة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريحات فورية وعناية مستمرة
يمنحك مسرّح الشعر هذا المتعدد الوظائف تعددية استخدام للحصول على آخر صيحات في تسريحات الشعر لكل مناسبة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
يحتوي جهاز تجعيد الشعر المتعدد الوظائف على: جزء أسطواني الشكل بحجم 16 مم للحصول على جدائل، وفرشاة للجزء الأسطواني الشكل بحجم 16 مم للحصول على شعر أكثر كثافة؛ وأداة تجعيد الشعر 2 في 1 مزوّدة بألواح مسطّحة ومجعّدة قابلة للتغيير لشعر مالس أو متموج؛ ومشبكان للشعر لتسهيل عملية التسريح.
طلاء من السيراميك لعناية أفضل بشعرك.
تضمن حرارة التسريح التي تبلغ 190 درجة مئوية الحصول على نتيجة تدوم طويلاً مع الحد من خطر تلف الشعر.
صُممت ميزة إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير راحة البال. فإذا تُرك جهاز تجعيد الشعر في وضع التشغيل، فسيتوقف تلقائيًا بعد 60 دقيقة.
يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يصبح مسرّح الشعر جاهزًا للاستخدام.
الملحقات
المواصفات التقنية
الميزات