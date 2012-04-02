تموجات طبيعية مع حماية للشعر
هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تموجات طبيعية مع حماية للشعر
هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك إكتشف كلّ المميزات
تموجات طبيعية مع حماية للشعر
هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تموجات طبيعية مع حماية للشعر
هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك إكتشف كلّ المميزات
باستخدام رأس اللف البالغ قطره 25 ملم، يمكنكِ الحصول على أحدث صيحات الموضة في تموجات الشعر وإضفاء مظهر طبيعي عليها وتحقيق خصل ذات تجاعيد فضفاضة بلا عناء.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
يضمن وصول درجة الحرارة إلى 200 درجة مئوية تحقيق نتائج مثالية لمختلف أنواع الشعر، بما فيها الشعر السميك أيضًا والحد في الوقت نفسه من تلف الشعر.
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
تتيح عجلة ضبط الريوستات التي تشتمل على 8 إعدادات للحرارة (من 130 إلى 200 درجة مئوية) إمكانية اختيار درجة الحرارة المناسبة لنوع شعركِ
يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يكتمل إحماء جهاز التجعيد ويصبح جاهزًا للاستخدام.
تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.
الميزات
نوع الشعر
الخدمة
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