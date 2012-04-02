عجلة الريوستات و8 إعدادات لدرجة الحرارة

تتيح عجلة ضبط الريوستات التي تشتمل على 8 إعدادات للحرارة (من 130 إلى 200 درجة مئوية) إمكانية اختيار درجة الحرارة المناسبة لنوع شعركِ