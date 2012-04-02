احصلي على التموجات مع العناية اللازمة

تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية