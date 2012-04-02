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تم إيقافه
HP8602/00
احصلي على التموجات مع العناية اللازمة
تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية
أسطوانة بقياس 16 مم
حرارة تبلغ 190 درجة مئوية
طبقة من السيراميك
بفضل قطر رأس اللف البالغ 16 ملم، يمكنكِ ابتكار تموجات وحلقات شعر مرنة ونابضة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
يضمن وصول درجة الحرارة إلى 190 درجة مئوية تحقيق نتائج مثالية والحد في الوقت نفسه من تلف الشعر.
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