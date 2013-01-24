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SatinSoft

آلة إزالة الشعر

HP6522/01
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1 الجوائز
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    SatinSoft آلة إزالة الشعر

    HP6522/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    استمتعي بملمس الساتان.

    تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    SatinSoft آلة إزالة الشعر

    استمتعي بملمس الساتان.

    تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتعي بملمس الساتان.

      آلة لإزالة الشعر مزودة بنظام Skin Perfect

      • نظام SkinCare
      • رطب وجاف
      • رأس الحلاقة
      فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.

      فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.

      تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.

      يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة

      يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة

      ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      للاستخدام الجاف والرطب.

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بإعدادين للسرعة. استخدمي إعداد السرعة 1 لإزالة الشعر بطريقة فائقة النعومة وإعداد السرعة 2 لإزالة الشعر بفعالية أكبر

      يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

      يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

      يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.

      غطاء للمناطق الحساسة للبشرة الحساسة

      غطاء للمناطق الحساسة للبشرة الحساسة

      تتمتع آلة إزالة الشعر بغطاء للمناطق الحساسة. صُمم خصيصًا للبشرة الحساسة للحصول على إزالة شعر لطيفة في المناطق الحساسة

      رأس إزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

      رأس إزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

      يمكنكِ فك الرأس وتنظيفه بالماء لضمان نظافة قصوى.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        رأس حلاقة قابل للفك
        نعم
        غطاء للمناطق الحساسة
        نعم
        حقيبة صغيرة للتخزين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الأقراص
        21
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        666
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        فولتية
        3.6  فولت

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