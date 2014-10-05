مشط للحاجب 2&4 مم لتوحيد طول الشعر

تأتي الأداة مزوّدة بخيارَي طول، بدقة 2 و4 مم، لتشذيب الشعر إلى الطول الذي تريدينه. ما عليك سوى تركيب المشط على رأس التشذيب للحصول على نتيجة متناسقة ودقيقة.