إزالة شعر الوجه بطريقة سهلة وآمنة مع رأس التشذيب العادي للحصول على بشرة ناعمة كالحرير. إن أداة التشذيب الدقيقة من Philips هي آلة تشذيب أكثر منها شفرة. أي يمكن استخدامها لإزالة كل أنواع شعر الوجه غير المرغوب فيه بنعومة ومن دون ألم. لن تقف في طريقك أي شعرة، أكانت على الشفة أو الحاجبين أو الذقن، بفضل أداة التشذيب الدقيقة من Philips، للحصول على وجه ناعم تمامًا.
تحديد شكل شعر الحاجبين بدقة. يسمح لك بالتحكم بمدى استخدام آلة التشذيب على وجهك. وهكذا لن تكوني مضطرة إلى القلق بشأن إزالة أكثر من شعرة واحدة.
يسمح لك مشطا التشذيب بطولين مختلفين بتحديد شكل الحاجبين بدقة إلى 2 مم و4 مم. ما عليك سوى تركيب رأس الدقة برأس التشذيب وابدأي باستخدام الآلة لتحقيق نتيجة دقيقة ومتجانسة.
تسمح لك الملاقط المحمولة الإضافية بالتخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه بدقة متناهية.
سهل التنظيف بشكل ملحوظ! يأتي مع فرشاة تنظيف ناعمة للحصول على نظافة مثالية. أبقِ الجهاز جافًا لحمايته من أجل استخدام أطول.
تعمل على بطارية AAA. بالتالي، يمكنك استخدامها في أي وقت وفي أي مكان!
إن آلة التشذيب Philips PrecisionPerfect صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، فتؤمن لك تحديد الشكل الكامل والتحكم بإزالة الشعر أينما كنت. ضعيها في محفظتك أو حقيبتك بلونها الصارخ بالموضة والخاتم الجميل المصنوع من الكروم وتصميم الزر. إنها رائعة لعمليات إزالة الشعر السريعة أثناء التنقل حتى إنها مرفقة بغطاء لحماية رأس التشذيب الهش. لبدء استخدامها، ما عليك سوى تبديل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل، ووضع رأس التشذيب على الشعر الذي تريدين إزالته واجعليه ينزلق بعكس نمو شعرك. من أجل أفضل النتائج، حافظي على البشرة مشدودة أثناء التشذيب.
التصميم
سهولة الاستعمال
الطاقة
الخدمة
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