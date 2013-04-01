تصميم صغير ومريح مع ألوان مبهجة.

صُمّمت BikiniGenie من Philips لتسحر كل من يستخدمها. إنها صغيرة الحجم وتصميمها رائع وألوانها مرحة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل أو على الشاطئ. لا جلبة ولا إزعاج، ما عليك سوى النقر فوق مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل على جانب الجهاز لتبدأي. ضعي ببساطة رأس التشذيب على الشعر الذي تريدين إزالته واجعليه ينزلق بعكس اتجاه نمو الشعر. للحصول على أفضل النتائج، حافظي على البشرة مشدودة أثناء التشذيب.