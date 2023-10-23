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Series 5000

آلة تحضير القهوة التركية

HDA150/62
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
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    Series 5000 آلة تحضير القهوة التركية

    HDA150/62

    آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

    آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 5000 آلة تحضير القهوة التركية

    آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

    آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات

    آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

    آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 5000 آلة تحضير القهوة التركية

    آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

    آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل جهاز المطبخ

      آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

      نكهة رائعة مع شكل جميل وسهولة استخدام

      • وظيفة التخمير البطيء
      • قدرة تحضير 4 أكواب
      • الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء
      • أزرار سهلة اللمس
      • مؤشر الجهوزية
      وظيفة التخمير البطيء

      وظيفة التخمير البطيء

      استمتع بمذاق القهوة التركية الرائع على الطريقة التقليدية من خلال وظيفة التخمير البطيء، فتبدو كما لو تم تحضيرها على الفحم الساخن للحصول على رائحة قوية ومذاق القهوة التركية الأصيلة.

      الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء

      الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء

      الاستمتاع بالقهوة اللذيذة دائمًا مع الحماية من السخونة الزائدة ومن فيض الماء.

      قدرة تحضير 4 أكواب

      قدرة تحضير 4 أكواب

      يمكنك الاستمتاع بطعم القهوة اللذيذ بسهولة مع الأصدقاء والعائلة بفضل قدرة تحضير 4 أكواب.

      أزرار سهلة اللمس

      أزرار سهلة اللمس

      اختر بين إعداد التخمير البطيء للحصول على رائحة قوية وإعداد التخمير العادي للحصول على نتيجة سريعة.

      مؤشر الجهوزية

      اعرف دائمًا متى يصبح مشروبك جاهزًا من خلال مؤشر الصوت والضوء.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        ضوء ونغمة الاستعداد
        نعم
        أزرار LED
        نعم
        وظيفة التخمير البطيء
        نعم
        70 مل في كل فنجان قهوة
        نعم

      • التصميم والتشطيبات

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        اللون
        أسود/نحاس مصقول

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0,8 م
        الطاقة
        735 واط

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        210 x ‏142 x ‏230
        وزن المنتج
        1045 غ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        Türkiye

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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