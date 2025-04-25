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  • استمتع إلى أقصى حد في وجبات الشواء العائلية استمتع إلى أقصى حد في وجبات الشواء العائلية استمتع إلى أقصى حد في وجبات الشواء العائلية
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    شواية الطاولة

    HD6210/90

    استمتع إلى أقصى حد في وجبات الشواء العائلية

    استمتع بنكهات الشواء في المنزل مع شواية الطاولة من Philips. يوفر سطح الشواء الكبير تجربة شواء سهلة لجميع أفراد العائلة.

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    شواية الطاولة

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    استمتع إلى أقصى حد في وجبات الشواء العائلية

    شواية كبيرة ومتعددة الاستخدامات للوجبات العائلية

    • درجة حرارة قابلة للضبط
    • سطح شواء كبير : 1250 سم²
    • 2400 واط
    • لوح متعدد الاستخدامات
    • قطع قابلة للغسل في الجلاية
    درجة حرارة قابلة للضبط لتحقيق نتائج مثالية

    درجة حرارة قابلة للضبط لتحقيق نتائج مثالية

    خمسة مستويات لدرجة الحرارة لشواء أي مكوّن بإتقان.

    سطح شواء كبير لكل العائلة

    سطح شواء كبير لكل العائلة

    يلبّي سطح الشواء مقاس 1250 سم² كل احتياجاتك لتستمتع بوجبات لذيذة مع العائلة والأصدقاء.

    2400 واط لتسخين سريع وقوي

    2400 واط لتسخين سريع وقوي

    يسخن بسرعة ويحافظ على درجات الحرارة العالية اللازمة للشواء بفضل قوة تسخين تبلغ 2400 واط.

    قم بطهي كل شيء، بدءًا من اللحوم والأسماك وصولاً إلى الخضار والبيض

    قم بطهي كل شيء، بدءًا من اللحوم والأسماك وصولاً إلى الخضار والبيض

    استخدم الجانب المضلّع لشواء اللحوم والأسماك، والجانب المسطّح كصينية لطهي البيض والحم المقدّد والخضار والمزيد.

    طلاء حجر المايفان للحماية من الخدوش

    طلاء حجر المايفان للحماية من الخدوش

    تم طلاء لوح الشواء لمنع التصاق الطعام وحمايته من الخدوش.

    ألواح قابلة للإزالة لتنظيف سهل

    ألواح قابلة للإزالة لتنظيف سهل

    ما عليك سوى إزالة ألواح الشواء لتنظيف سهل، سواء أكان في الجلاية أم تحت الصنبور.

    أجزاء قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل بدون جهد

    أجزاء قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل بدون جهد

    بعد وجبتك، ضَع الأجزاء القابلة للإزالة في الجلاية.

    صينية دهون قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية دهون قابلة للفك لتنظيف سهل

    تذوب الدهون ويتم جمعها في صينية تقطير قابلة للفك.

    لفاف السلك لتخزين منظّم

    لفاف السلك لتخزين منظّم

    قم بلف السلك حول اللفاف بعد الاستخدام لتخزين مريح.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      سبيكة ألومنيوم
      المادة الثانوية
      PF
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      كلا
      نوع المنتج
      شواية الطاولة
      سعة خزان المياه
      كلا
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      طول سلك الطاقة
      السطح المكشوف 0,85±0,05 متر
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      RapidAir Combi
      كلا
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      كلا
      مصباح الطاقة
      كلا
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      90±30 درجة مئوية عند الاعداد 1
      درجة الحرارة القصوى
      210±20 درجة مئوية عند الاعداد 5
      وظيفة تشغيل نبضي
      كلا
      التوافق مع المنزل الذكي
      كلا
      نطاق Wi-Fi
      كلا
      وقت الإحماء
      ≦7 دقائق
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000-2400 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      2
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم، لديها
      إيقاف تشغيل تلقائي
      كلا
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      46,4 سم
      عرض المنتج
      34 سم
      ارتفاع المنتج
      11,8 سم
      وزن المنتج
      3.8 كجم
      طول الحزمة
      51,7 سم
      عرض الحزمة
      18,8 سم
      ارتفاع الحزمة
      39,5 سم
      وزن الحزمة
      1,2 كجم

    • متانة

      تخزين
      100% ورق معاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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