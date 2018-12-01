HD3038/56
أرز شهي لوجبة لذيذة.
تتمتّع آلة الطهو من Philips بتصميم رائع، وهي مزوّدة بإعدادات للتحكم بدرجة الحرارة ووعاء داخلي متين جدًا ومتطور مؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وحادة الأطراف، لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ للحصول على طعام مطهو على طريقة الوعاء الكبير التقليديةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوفر أيضًا وظيفة مؤقت يتم تعيينها مسبقًا عندما تريد طهو وجبة طعام. اضغط على زر "المؤقت" لتعيينه مسبقًا من ساعتين إلى 12 ساعة. يمكن ضبط وظيفة المؤقت لغاية 12 ساعة مسبقًا لضمان استمتاعك بوجبات الطعام تحديداً عندما تريدها
تم تزويد آلة طهو الأرز بنظام تسخين شامل،يتضمن مجموعة السخان في الجهة العليا ومجموعة السخان من كل الجهات ومجموعة السخان الرئيسية في الأسفل. بفضل نظام التسخين الثلاثي الأبعاد يمكن الاستمتاع بعملية تسخين متساوية وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية ونتيجة خبز أفضل
تتوفر تسعة قوائم منوّعة ومحددة للطهو تتضمن الطهو العادي والطهو السريع والطهو الفائق السرعة، وإعادة التسخين وطهو عصيدة الأرز وطهو الحساء والطهو على البخار وطهو الكيك وطهو الأرز في وعاء من طين. تسمح لك عملية الطهو الذكية بالحصول على أرز شهي بسهولة تامة
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز أو الأطباق ساخنة لفترات طويلة تصل لغاية 24 ساعة، مع المحافظة في الوقت نفسه على نكهة الطعام والتغذية الموجودة فيه. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
اغسل منفذ البخار دائمًا لإزالة الرواسب. ما عليك سوى إزالة منفذ البخار من الغطاء العلوي للجهاز وتنظيفه بطريقة شاملة
بات من السهل والآمن حمل آلة طهو الأرز من Philips والتنقل بها في المطبخ أو نقلها إلى غرفة الطعام لتقديم الأرز.
يوفر الوعاء الداخلي المصمم خصيصًا توصيلاً أكثر فعالية للحرارة. وهو يسمح لك بالتمتع بالمذاق الذي يقدمه الطهو على طريقة "الوعاء الكبير" التقليدي. كما يضمن الوعاء الداخلي المؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وشديدة السماكة (2 مم) تسخينًا متساويًا. 1. إن طلاء الكريستال الفائق الصلابة غير قابل للخدش وغير لاصق ما يجعل الوعاء سهل التنظيف ومتينًا للغاية؛ 2. تزيد القاعدة ذات للون الذهبي الفاتح الحرارة أثناء الطهو بطريقة فعالة؛ 3. يوصل الوعاء المصنوع من سبيكة معدنية شديدة السماكة الحرارة بشكل متساوِ؛ 4. يحمي الطلاء المصنوع من الراتينج السبيكة ويجعل الوعاء أكثر صلابة ومتانة؛ 5. يساعد الطلاء الأسود الخارجي على الحفاظ على الحرارة وإبقاء الأرز ساخنًا وطازجًا
ضع الأرز البارد مع بعض الماء في آلة طهو الأرز واضغط على زر " إعادة التسخين". ستقوم آلة طهو الأرز بتسخينه لمدة 25 دقيقة. وعلى الفور يمكنك التمتع بأرز طازج
ملعقة ومغرفة أرز مصممتان خصيصًا لتوفير الراحة.
تسخين ذكي وتحكم بدرجة الحرارة لنتائج مثالية
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات الفنية
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