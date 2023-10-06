HD2650/31
خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا
آلة تحميص الخبز معدنية بالكامل، مع فتحة عريضة جدًا بميزة التمركز الذاتي، لتحمير متساوٍ بغض النظر عن سماكة الشريحة. يمكنك الاستمتاع بخبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية ومعجّنات ولفائف وخبز ساخن بفضل خيارات التحمير المتنوعة والرف المضمّن المخصص للخبز.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اضبط وقت التحميص لأي نوع خبز كما يحلو لك
يعمل وضع إذابة الجليد على تحميص الخبز المجمد بكبسة زر واحدة فقط.
يقوم وضع إعادة التسخين بتسخين الخبز المحمّص مسبقًا في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت
تسمح الميزة بإخراج قطع الخبز الأصغر بأمان
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج بصورة إضافية من القصر في الدائرة الكهربائية
حامل لتسخين الخبز والكرواسان.
سهل التنظيف بفضل الصينية لإزالة فتات الخبز القابلة للفك
تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها
مواصفات التصميم
بلد المنشأ
الملحقات
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.