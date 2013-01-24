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Viva Collection

آلة تحميص الخبز

HD2637/91
1 الجوائز
  • خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا
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    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    HD2637/91
    1 الجوائز

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية. إكتشف كلّ المميزات

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية. إكتشف كلّ المميزات

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      خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

      فتحتان عريضتان جدًا لشرائح خبز سميكة أو رفيعة

      • آلة تحميص الخبز بفتحتَين عريضتَين جدًا
      • جهاز مضمّن لتسخين الخبز
      • أسود
      فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

      فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

      تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.

      ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

      تسمح الميزة بإخراج قطع الخبز الأصغر بأمان

      رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز

      رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز

      رفّ مضمّن للخبز لتسخين المعجنات أو اللفائف أو الخبز بسهولة تامة.

      إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

      إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

      وظيفتا إعادة التسخين وإذابة الجليد لتحميص الخبز المجلّد بدفعة واحدة

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر الإيقاف لإيقاف التحميص في أي وقت

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.

      إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

      إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

      تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.

      7 مستويات قابلة للضبط للتحكم بدرجة التحميص

      اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1,49 kg
        اللون (الألوان)
        أسود
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        300‏x‏172‏x‏201 mm
        صُنع في
        الصين
        عدد مستويات التحميص
        7
        فولتية
        240 V
        الوزن مع التغليف
        1.95 kg
        حجم الفتحة (طولxعرضxارتفاع)
        138‏x‏33‏x‏125 mm
        ميزات المنتج
        • مستويات تحميص قابلة للضبط
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • زر إلغاء
        • مخزن لسلك الطاقة
        • وظيفة إزالة الجليد
        • ميزة الرفع لأعلى
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        طول سلك الطاقة
        0.85 m
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        334x200x221 mm
        مواد الهيكل الرئيسي
        معدن وبلاستيك
        التردد
        50-60 Hz

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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