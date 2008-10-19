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  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز

    HD2628/22

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين للحصول على قطع خبز محمصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز وزر الإلغاء والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

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    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

    • 950 واط
    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع إلى الأعلى لإخراج شرائح الخبز الصغيرة بأمان.

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

    إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

    إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

    فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز

    فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
      19,1‏x‏27,1‏x‏16,2  cm
      اللون (الألوان)
      أسود ومعدني

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت  V
      طول سلك الطاقة
      0.85 متر  cm
      الطاقة
      950 واط  W
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم
      إعدادات تحميص متعددة
      7

    Badge-D2C

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