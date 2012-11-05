HD2595/01
تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا
تلذذ بطعم الخبز المحمّص مرة بعد مرة باستخدام آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه. فهي تتميز بفتحتَين كبيرتَين لتحميص الخبز وفتحات متغيّرة العرض لتحميص الخبز بشكل متساوٍ والتحكم في مختلف أنواع التحميص بالطريقة التي تحلو لك. كما إنها مزوّدة بصينية فتات خبز قابلة للفك لتنظيف سهل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص السميك أو الرفيع.
4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص).
وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ.
وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد.
7 مستويات للتحميص حسب الذوق.
وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد من خلال الضغط على زر الإيقاف.
ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة.
سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل.
صينية لب خبز منزلقة لتنظيف سهل.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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