Daily Collection
آلة تحميص الخبز HD2581/00
Daily Collection آلة تحميص الخبز HD2581/00
تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا
مع 8 إعدادات ورف مضمّن لتسخين الكعك
- 8 إعدادات
- رف مضمّن لتسخين الكعك
- تصميم صغير
8 إعدادات تحمير بحسب التفضيلات الفردية
8 إعدادات لتحميص أنواع مختلفة من الخبز بدون احتراقها. يمكنك ضبط إعداد التحمير بحسب تفضيلك والحصول على الخبز المحمص كما تريده.
فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز
فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز. يبقى الخبز في الوسط للحصول على نتائج تحمير متساوية على كلا الجانبين، بفضل ميزة التمركز الذاتية.
رف مضمّن للكعك لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الكعك
رف مضمّن للكعك لتسخين الكعك والمعجنات واللفائف المفضلة لديك بسهولة.
إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة
تعمد وظيفة إعادة التسخين إلى تسخين الخبز المحمص في غضون ثوانٍ، كما تساعد وظيفة إذابة الجليد في تحميص الخبز المجمد دفعة واحدة.
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت
أوقف العملية في أي وقت تريد من خلال الضغط على زر الإيقاف.
صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل
تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.
ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان
ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة.
إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.
المواصفات التقنية
-
التصميم والتشطيبات
- اللون (الألوان)
-
باللون الأبيض
- الفولتية
-
220-240
- صُنع في
-
الصين
- الطاقة
-
760-900
- مواد الهيكل الرئيسي
-
بلاستيك
- أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
-
27,5 x 15,6 x 18,8
- التردد
-
50-60
- عدد مستويات التحميص
-
8,0
-
الخدمة
- ضمان عالمي لمدة سنتين
-
نعم
-
الاستدامة
- دليل المستخدم
-
100% ورق معاد تدويره
-
المواصفات العامة
- ميزات المنتج
-
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