فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز

فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز. يبقى الخبز في الوسط للحصول على نتائج تحمير متساوية على كلا الجانبين، بفضل ميزة التمركز الذاتية.