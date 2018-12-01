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Daily Collection

آلة تحميص الساندويتشات

HD2393/02
  • أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة
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    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    HD2393/02

    أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة

    احصل على سندويشات محمصة بطريقة مثالية آلة تحميص السندويشات التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى. تأتي مزوّدة أيضًا بألواح مقطّعة وتحفظ المكونات في داخلها. كذلك، فهي سهلة الاستخدام بفضل نظام القفل السهل وسهلة التخزين بفضل خيار التخزين العمودي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة

    احصل على سندويشات محمصة بطريقة مثالية آلة تحميص السندويشات التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى. تأتي مزوّدة أيضًا بألواح مقطّعة وتحفظ المكونات في داخلها. كذلك، فهي سهلة الاستخدام بفضل نظام القفل السهل وسهلة التخزين بفضل خيار التخزين العمودي. إكتشف كلّ المميزات

    أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة

    احصل على سندويشات محمصة بطريقة مثالية آلة تحميص السندويشات التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى. تأتي مزوّدة أيضًا بألواح مقطّعة وتحفظ المكونات في داخلها. كذلك، فهي سهلة الاستخدام بفضل نظام القفل السهل وسهلة التخزين بفضل خيار التخزين العمودي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة

    احصل على سندويشات محمصة بطريقة مثالية آلة تحميص السندويشات التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى. تأتي مزوّدة أيضًا بألواح مقطّعة وتحفظ المكونات في داخلها. كذلك، فهي سهلة الاستخدام بفضل نظام القفل السهل وسهلة التخزين بفضل خيار التخزين العمودي. إكتشف كلّ المميزات

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      مع نظام القفل السهل والتخزين العمودي

      • 820 واط
      • ألواح مقطّعة وتحفظ المكونات بداخلها
      ألواح تحميص مقطّعة وتحفظ المكونات/الجبنة في داخل السندويشات

      ألواح تحميص مقطّعة وتحفظ المكونات/الجبنة في داخل السندويشات

      ألواح مقطّعة وتحفظ المكونات بداخلها للحفاظ على كافة المكونات والجبنة في داخل السندويشات

      نظام القفل السهل الذي يعمل بالضغط لأسفل

      نظام القفل السهل الذي يعمل بالضغط لأسفل

      ما عليك سوى الضغط لأسفل لإغلاق ألة تحميص السندويشات وقفلها بأمان.

      طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف

      طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف

      طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير

      علبة للتخزين صغيرة الحجم وتوفر المساحة

      طاقة عالية لتسخين سريع

      طاقة عالية لتسخين سريع

      طاقة عالية لتسخين آلة تحميص السندويشات بسرعة.

      درجة حرارة عالية للحصول على سندويشات محمصة بطريقة مثالية

      تسمح درجات الحرارة العالية بتحميص السندويشات بطريقة متساوية لطعم لذيذ ومقرمش.

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

      يشير بوضوح إلى أنه يتم تسخين السندويشات وأنها أصبحت جاهزة.

      إمكانية لف السلك

      إمكانية لف السلك لتخزينه بترتيب.

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة لاستخدام آمن أثناء التحميص.

      تضمن القاعدة المطاطية أن تبقى الآلة في مكانها

      لضمان عدم إزاحة المنتج أثناء الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240  V
        الطاقة
        820  W
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        231 × 218 × 90  mm
        اللون (الألوان)
        بيج فاتح
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0،8  m
        مسكة باردة الملمس
        نعم
        صواني ذات طلاء مانع للالتصاق
        نعم

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