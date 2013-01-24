13 إعداد طول يسهل اختيارها وتثبيتها: من 0,5 إلى 23 مم

ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر. قم بإزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.