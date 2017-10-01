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تم إيقافه
GC9660/36
بخار تلقائي ذكي لتوفير كيّ أسرع وأسهل
إن PerfectCare Elite Plus مكواة مولّدة للبخار توفّر كيًّا أسهل ونتائج أسرع بفضل المكواة فائقة الخفة والبخار التلقائي الذكي اللذين يمنحانك أقصى درجات الراحة. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة ونضمن لك عدم حرق الملابس.
إطلاق بخار مكثف يصل إلى 520 غ
خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لتر
تقنية OptimalTEMP
بخار تلقائي وذكي
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات لدرجة الحرارة. وداعًا لفرز الملابس سابقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.
بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.
يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.
الجوائز