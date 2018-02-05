تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات لدرجة الحرارة. وداعًا لفرز الملابس سابقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.