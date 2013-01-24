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FastCare Compact

مكواة مولدة للبخار

GC6704/36
1 الجوائز
  • كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*
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    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    GC6704/36
    1 الجوائز

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

      كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

      • ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 200 غ
      • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

      قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

      قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,3 لترات، وهو يمنحك ساعة من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.65 m
        سعة خزان الماء
        1300 ml
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم
        محرك بخار بتقنية ProVelocity
        نعم
        طول الخرطوم
        1.6 m
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        3 نجوم
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        3 نجوم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        ضغط
        ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
        بخار مستمر
        لغاية 110 غ/د
        تعزيز البخار
        يصل إلى 200 g
        فولتية
        220-240 V
        الطاقة
        2400 W
        بخار عند الطلب
        نعم
        جاهز للاستخدام
        2 min
        بخار عمودي
        نعم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • الصوت
        • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية
        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean

      • حقيبة

        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لسلك الطاقة
        مخزن لسلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة + القاعدة
        2.9 kg
        وزن المكواة
        1.25 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        21 ‏x‏ 23‏ x‏ 35,4 cm
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        25 ‏x‏ 27‏ x‏ 40 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        4.1 kg

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