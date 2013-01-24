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ProTouch 2-in-1

قدر بخاري للملابس

GC618/66
1 الجوائز
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
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    ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس

    GC618/66
    1 الجوائز

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

    ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

    ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

      مع تقنية PureSteam ولوح ErgoFit

      • 2200 واط، تعزيز بخار يبلغ 90 غ
      • 2 في واحد مع لوح ErgoFit
      • 5 مستويات من البخار
      • عمودان، مع ميزة Hang&Lock
      بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

      بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

      تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.

      تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

      تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

      من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.

      لا حاجة إلى إزالة الترسبات بفضل تقنية PureSteam

      لا حاجة إلى إزالة الترسبات بفضل تقنية PureSteam

      يجب إزالة الترسبات من داخل أجهزة الكيّ البخارية بانتظام لضمان أداء بخار جيد. وبفضل تقنية PureSteam الجديدة التي نقدمها، تتم إزالة الترسبات تلقائيًا عن جهاز التسخين أثناء توليد البخار، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.

      لوح ErgoFit قابل للإمالة للحصول على نتائج مثالية

      لوح ErgoFit قابل للإمالة للحصول على نتائج مثالية

      تم تصميم لوح ErgoFit ليتناسب مع طريقة الكيّ بالبخار. فمن الممكن إمالته بمقدار 30 درجة، مما يزوّدك بدعامة مريحة وثابتة لتحديد الطيّات وتحقيق نتائج مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح اللوح المصمم على شكل الكتفَين بتثبيت الملابس بطريقة أفضل.

      تحديد مستويات البخار مباشرة من المقبض

      تحديد مستويات البخار مباشرة من المقبض

      عبر الضغط على زر تحديد البخار الموجود على المقبض، يمكنك تغيير مستوى البخار لأنواع الأقمشة المختلفة بكل سهولة من دون الحاجة إلى الانحناء!

      5 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      5 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تحديد إعداد البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      إيقاف تشغيل البخار التلقائي لتوفير استهلاك الطاقة والمياه

      إيقاف تشغيل البخار التلقائي لتوفير استهلاك الطاقة والمياه

      إذا أردت التوقف أثناء الكيّ بواسطة البخار، ما عليك سوى وضع رأس البخار على القاعدة وسيتوقف البخار تلقائيًا، مما يوفّر استهلاك الطاقة والمياه

      رؤوس خاصة للدقة لكيّ الأماكن التي يصعب كيّها

      رؤوس خاصة للدقة لكيّ الأماكن التي يصعب كيّها

      تمكّنك الرؤوس الخاصة للدقة لرأس القدر البخار من الوصول إلى الأماكن التي يصعب كيّها، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، مما يمنحك نتائج دقيقة.

      ينتقل تلقائيًا إلى وضع السكون لاستخدام آمن

      ينتقل تلقائيًا إلى وضع السكون لاستخدام آمن

      عندما يفرغ الخزان من المياه، سيبدأ ضوء الطاقة بالوميض لتذكيرك. إذا لم يتم استخدام المنتج لـ 8 دقائق أخرى، فسينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد التلقائي لضمان السلامة.

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

      تعزيز بخار يبلغ 90 غ لإزالة التجاعيد الصعبة

      عبر الضغط على زر تحديد البخار الموجود على المقبض لفترة طويلة، يتم توليد البخار المعزز القوي بوزن يصل إلى 90 غ، الأمر الذي يساعدك في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        إيقاف تشغيل البخار التلقائي
        نعم
        علاّقة السراويل
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        قاعدة بخار SmartFlow Gold
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        دعامة للكيّ
        لوح ErgoFit قابل للإمالة
        طول سلك الطاقة
        1.6 m
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        تقنية PureSteam
        نعم
        سعة خزان الماء
        2000 ml
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        طول الخرطوم
        1.3 m
        فرشاة
        نعم
        Hang&Lock
        نعم
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 45 غ/د
        تعزيز البخار
        90 g
        ضغط
        ضغط مضخّة يبلغ 3 بار كحد أقصى
        بخار متغير
        5 مستويات
        الطاقة
        2200 W
        جاهز للاستخدام
        &lt;1,5 min

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Auto De-Calc

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            • *تم اختباره بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 10 سنوات من وقت الاستخدام.