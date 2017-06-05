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تم إيقافه
GC514/46
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.
1600 واط، 32 غ/الدقيقة
3 إعدادات للبخار
خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.
يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
الجوائز
مقارنةً بالطراز الأقدم GC506