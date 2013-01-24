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Azur

مكواة بالبخار

GC4902/26
1 الجوائز
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4902/26
    1 الجوائز

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    نتائج مثالية في كل مرة

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

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      مع أفضل قاعدة مكواة مقاومة للخدوش نقدّمها

      • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 200 غ
      • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
      تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

      SteamGlide Elite: أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل SteamGlide Elite الحصرية قاعدة المكواة الأفضل التي نقدّمها، لانزلاق مثالي ومقاومة قصوى للخدوش.

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهولة الاستخدام

        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ضوء المؤشر
        نعم
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Elite
        منع التقطير
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5 نجوم
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        4 نجوم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        ضغط
        50 غ/الدقيقة
        تعزيز البخار
        220 غ
        بخار مستمر
        50 غ/د
        فولتية
        240 V
        رذاذ مياه
        نعم
        جاهز للاستخدام
        2 دقيقة
        بخار عمودي
        نعم
        الطاقة
        2800 W
        مستويات بخار متغيرة
        نعم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1,669 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        12,88 x‏ 15,33 x‏ 31,95 cm
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        13,7 x‏ 16,7 x‏ 33,2 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1,908 kg

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