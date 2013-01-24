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Azur

مكواة بالبخار

GC4532/26
1 الجوائز
  • أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4532/26
    1 الجوائز

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء بخار، مضمون

      مع نظام تحرير الكلس بسرعة المحسّن

      • بخار مستمر يبلغ 45 غ/الدقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 180 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%

      • سهولة الاستخدام

        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        4 نجوم
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        3 نجوم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        45 غ/د
        تعزيز البخار
        180 غ
        فولتية
        240 V
        الطاقة
        2400 W
        رذاذ مياه
        نعم
        جاهز للاستخدام
        2 دقيقة

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.552 kg
        وزن المكواة + القاعدة
        1.569 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        12,88‏x‏15,33‏x‏31,95 cm
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        13,7‏x‏16,7‏x‏33,2 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.791 kg

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