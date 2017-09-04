مصطلحات البحث

AR
EN
  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية

    مكواة بالبخار

    GC1433/36

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    3 طرق لتسهيل عملية الكيّ

    • 2000 واط
    • حماية من الكلس
    • قاعدة مكواة غير لاصقة
    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    مِرشة خفيفة لترطيب الأقمشة بسهولة

    مِرشة خفيفة لترطيب الأقمشة بسهولة

    وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

    انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.

    خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

    خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

    قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      220  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار كثيف
      90  g
      بخار مستمر
      25  g/min
      الفولتية
      240  V
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.