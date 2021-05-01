ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FYM220/30
3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول
نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.
فترة استهلاك تصل إلى 24 شهرًا
HEPA+كربون نشط+فلتر أولي
تنقية 99,95% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
تنقية الغازات والروائح الكريهة
تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.
تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.
يجمع الفلتر الأسطواني الشكل 3 في 1 ثلاثة مراحل من التنقية للحفاظ على تشغيل جهازك تمامًا مثل اليوم الأولي مزيجًا مثاليًا لإزالة الملوّثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا. لضمان تنفس هواء أنظف، نوصي بتغيير الفلاتر الثلاثة في الوقت نفسه.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
(1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
(2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
(3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
(4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
(5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
(6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
(7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd. في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
(8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.