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PowerLife

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8450/61
1 الجوائز
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    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8450/61
    1 الجوائز

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1800 واط. إكتشف كلّ المميزات

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      الطاقة هي الميزة الأبرز

      محرك بقوة 1800 واط لنتائج مذهلة في التنظيف

      • 1800 واط
      • قوة شفط 300 واط
      محرك بقوة 1800 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1800 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1800 واط يولد قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى لضمان نتائج تنظيف مثالية.

      كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

      كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

      تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

      تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

      إن أنبوب الألومنيوم الخاص بالمكنسة الكهربائية الخفيف الوزن مريح للاستخدام الحمل. يمكن تعديل الأنبوب التلسكوبي المؤلف من قطعتين بسهولة ليتناسب مع الارتفاع المطلوب.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.0 kg
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        406 ‏x‏ 282‏ x‏ 220 mm
        اللون
        أزرق حاد

      • مدى الاستفادة

        طول سلك الطاقة
        • 5 m
        • 6 m
        دائرة العمل نصف القطرية
        8,0 m
        مسكة يدوية
        مقبض مريح طويل جداً
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع العجلات
        بلاستيك
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم

      • الفوهات والملحقات

        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الأهداف

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        3 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        نوع كيس الغبار
        كيس من القطن

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1600 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        82 ديسيبل
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        38 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        26 kPa

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