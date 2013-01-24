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PowerGo

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8294/61
1 الجوائز
  • قوة شفط عالية قوة شفط عالية قوة شفط عالية
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    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8294/61
    1 الجوائز

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

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      قوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لنتائج تنظيف رائعة

      • 2000 واط
      • فلتر Super Clean Air
      • 3 لترات
      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف رائعة.

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.

      كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      مع إمكانية وصول لـ 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

      ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد

      ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد

      تم تضمين الملحقات مثل أداة التشققات المفيدة في المكنسة الكهربائية، لتكون دائمًا في متناول اليد أثناء التنظيف.

      قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف

      قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف

      يمكنك اختيار مستوى الشفط المناسب لأي مهمة تنظيف ولكل سطح في منزلك.

      أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة

      أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة

      يتميّز الأنبوب المعدني مع جزأين متداخلَين بإمكانية ضبطه بسرعة على أي ارتفاع لعملية تنظيف مريحة.

      سعة كبيرة تبلغ 3 لترات لوقت استخدام أطول

      تسع حجرة الغبار الكبيرة ثلاث لترات كاملة قبل الحاجة إلى غسل الكيس.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        403 ‏x‏ 263‏ x‏ 220 mm
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W
        مستوى قوة الصوت
        • 82 ديسيبل
        • 82 ديسيبل
        وزن المنتج
        4.3 kg
        اللون
        • أسود قاتم
        • أسود قاتم
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W

      • مدى الاستفادة

        طول سلك الطاقة
        6 m
        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        مقبض الحمل
        • الجهة العلوية والأمامية
        • الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        • مفتاح دوار
        • مفتاح دوار
        وصلات الأنبوب
        • على شكل قمع
        • على شكل قمع
        نوع العجلات
        • بلاستيك
        • بلاستيك
        نوع الأنبوب
        • أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        • أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين

      • الفوهات والملحقات

        مخزن الملحقات
        • على الهيكل
        • على الهيكل
        الملحقات المضمّنة
        • فرشاة 2 في 1
        • فرشاة 2 في 1
        • أداة تنظيف الشقوق
        • أداة تنظيف الشقوق
        فوهة عادية
        • فوهة متعددة الاستخدامات
        • فوهة متعددة الاستخدامات

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        • 100% ورق معاد تدويره
        • 100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        • 90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        • 90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • تصفية

        مرشح لمخرج الهواء
        • فلتر Super Clean Air
        • فلتر Super Clean Air
        سعة كيس الغبار
        3 لتر
        مرشح المحرك
        • فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة
        • فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة
        نوع كيس الغبار
        • كيس غبار يمكن إعادة استخدامه
        • كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        350 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        23 kPa

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