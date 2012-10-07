مجموعة كبيرة من الملحقات لكل الاستخدامات

تأتي المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips مع مجموعة كبيرة من الملحقات لبذل أدنى مستوى من المجهود عند تنظيف المنزل والسيارة. وتتضمن هذه المجموعة فرشاة صغيرة وأخرى كبيرة، وأداة للتشققات صغيرة وكبيرة وخرطومًا طويلاً، وهي مثالية لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها. بوجه عام، إنها مثالية لتنظيف منزلك أو سيارتك على حد سواء!