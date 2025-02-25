أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة
اختر من 20 وصفة قهوة لذيذة في LatteGo 5500. من اللاتيه بالحليب إلى القهوة المثلجة المنعشة، يُحضّر كل مشروب في درجة الحرارة المثالية بكريمة ورائحة مثاليتين. تصنع LatteGo رغوة ناعمة سلسة بالإضافة إلى سهولة تنظيفها.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 5500 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة
مع LatteGo، أحصل على أسرع نظام لتنظيف بقايا الحليب.
20 مشروبًا
LatteGo
كروم أسود
استمتع بـ 20 مشروبًا ساخنًا وباردًا على بعد ضغطة إصبع منك
تمتد وصفاتنا الـ 20 من المشروبات الدافئة كالإسبريسو واللاتيه بالحليب والكابتشينو إلى القهوة المثلجة المنعشة. لقد درّجنا نظام تحضير القهوة الخاص بنا لتتمتع القهوة المثلجة بالمذاق اللذيذ نفسه الذي يميز المشروبات الساخنة.
تمتع برغوة ناعمة وسلسلة مع نظام LatteGo للحليب
بفضل تقنية الخفق الحلزوني القوية لتحضير الرغوة التي نقدمها، يمكنك تحضير رغوة ناعمة كالحرير بلمسة زر، حتى مع بدائل نباتية للحليب.
انتظار أقل وقهوة أسرع مع QuickStart
ودّع انتظار الآلة حتى تسخن. فبفضل ميزة QuickStart الخاصة بنا، يمكنك تشغيل آلتك وتحضير القهوة على الفور. وسترتفع حرارة الآلة حسب الوصفة المحددة.
نكهة غنية بفضل مطحنة السيراميك المتينة
استخرج أفضل مذاق من حبوب القهوة مع مطحنتنا الخزفية شديدة المتانة. يمكنك تنعيم حجم الطحن باستخدام واحد من 12 إعداد، من ناعم إلى خشن.
احصل على أفضل حرارة ورائحة وكريمة كوبًا بعد كوب
يحقق نظام استخراج الرائحة الخاص بنا التوازن المثالي بين الحرارة والرائحة، حيث يُبقي حرارة الماء بين 90 و98 درجة مئوية، كل ذلك مع تنظيم معدل تدفق الماء.
المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية
استمتع بمذاق خالٍ من المرارة باستخدام وظيفة الجرعة الإضافية التي نقدمها. يمكنك إضافتها لأي وصفة من وصفات القهوة التي نوفرها، إلا في حالة استخدام وظيفة ما قبل الطحن.
حتى 5000 كوب***دون إزالة الترسبات بفضل فلتر Aquaclean
حضّر ما يصل إلى 5000 كوب دون الحاجة إلى إزالة الترسبات بفضل فلتر AquaClean. فهو ينقي المياه قبل بدء تحضير القهوة لتتمتع قهوتك بمذاقٍ أغنى.
وفّر استخدام الماء والطاقة باستخدام الإعدادات الصديقة للبيئة
استخدم أحد الإعدادات الخمسة الصديقة للبيئة لتقليل استهلاك الكياه والطاقة، دون الإضرار بجودة القهوة. تتيح لك سلسلة 5500 التي نقدمها خفض سطوع المصابيح الأساسية ومصابيح الكوب في وقت مبكر عن الوقت الافتراضي، وكذلك استخدام ماء أقل خلال الشطف وخفض درجة السطوع والتبديل إلى وضع الاستعداد بشكل أسرع.
استكشف الإلهام والدعم الذي تحتاج إليه على تطبيقنا
تعرّف على مزايا آلتك وخواصها واكتشف وصفات قهوة جديدة مستوحاة من أرقى المقاهي من خلال تطبيق HomeID.
تمتع بتحديد المشروبات وتخصيصها وحفظها على شاشتنا سهلة الاستخدام
شاشتنا سهلة الاستخدام هي مكانك المنشود لتحديد أحد الوصفات، وضبط القوة وكمية القهوة وقوام الحليب. هل تريد حفظ وصفاتك المفضلة احفظ مشروبك في واحد من ملفات تعريف المستخدم الأربعة.
هدوء أكثر بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew**
بفضل تقنية SilentBrew الحاصلة على براءة اختراع لدينا والتي تعمل على تقليل الأصوات التي تُصدرها الآلة، يمكنك الاستمتاع أكثر بتجربة تحضير القهوة ذات الرائحة الزكية. تُحدِث آلاتنا ضجيجًا أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مرفقة بشهادة العلامة الهادئة، وذلك لاستخدامها تقنية عزل الصوت والطحن الهادئ.
نظّف نظام الحليب LatteGo في أقل من 10 ثوانٍ
يتكون نظام الحليب لدينا من جزأين دون أي أنابيب، لذل يمكن تنيفه في أقل من 10 ثوانٍ، في غسالة الأطباق أو تحت الصنبور. لا توفر Philips تنظيف تلقائي لأنه يتطلب تنظيفًا تكميليًا.