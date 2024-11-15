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  • 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
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    السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP5447/90

    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*

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    السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

    • 12 مشروبًا
    • حل LatteGo للحليب
    • كروم
    • شاشة TFT
    استمتع بمذاق 12 نوعًا من القهوة بلمسة زر، بما في ذلك القهوة بالحليب

    استمتع بمذاق 12 نوعًا من القهوة بلمسة زر، بما في ذلك القهوة بالحليب

    لكل لحظة نوع معين من القهوة لا تكتمل إلا بشربه. من الإسبريسو القوي إلى الكابوتشينو اللذيذ، توفّر آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل القهوة في الفنجان من دون عناء وبسرعة هائلة.

    اختر قهوتك بسهولة بفضل الشاشة سهلة الاستخدام

    اختر قهوتك بسهولة بفضل الشاشة سهلة الاستخدام

    احصل على فنجان القهوة التالي اللذيذ بسرعة بفضل شاشتنا سهلة الاستخدام. ففي بضع خطوات، يمكنك تخصيص نكهتك الخاصة من حبوب القهوة الطازجة وتحضيرها بسهولة لشربها.

    اضبط الرائحة والكمية باستخدام آلة تخصيص القهوة

    اضبط الرائحة والكمية باستخدام آلة تخصيص القهوة

    حضّر أي نوع قهوة مناسب لك باستخدام إعدادات الكثافة وكمية القهوة والحليب القابلة للتعديل بسهولة في آلة تخصيص القهوة.

    المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية

    المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية

    عزز كثافة مشروبك باستخدام ميزة الجرعة الإضافية في آلة تخصيص القهوة التي تضيف نكهة قوية من دون نكهة المرارة.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. وهي مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% وتضمن طحن ما لا يقل عن 20000 كوب، من الطحن الخشن إلى مسحوق ناعم جدًا.

    سهولة تنظيف استثنائية بفضل نظام LatteGo: فهو مؤلف من قطعتَين وخالٍ من الأنابيب

    سهولة تنظيف استثنائية بفضل نظام LatteGo: فهو مؤلف من قطعتَين وخالٍ من الأنابيب

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع صينية تقطير LatteGo وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية. سيوفر ذلك الوقت ويضمن عملية تنظيف صحية.

    تحضير لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    تحضير لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    آلة متميّزة، مصممة بشكل أنيق لمطبخك

    آلة متميّزة، مصممة بشكل أنيق لمطبخك

    تحتل قهوتك الصدارة بفضل تصميم الجهاز الأنيق. وتوفر الواجهة المطلية بالكروم خلفية متميّزة لكل فنجان قهوة وتضفي لمسة إضافية من الرقي على مطبخك.

    كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.

    كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.

    استمتع باحتساء كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير، حتى مع بدائل الحليب النباتية المفضّلة لديك. بفضل تقنية الإزباد الإعصارية، تحوّل LatteGo أنواعًا مختلفة من بدائل الحليب النباتية مع الكمية المناسبة من الدهون والبروتين إلى طبقة كثيفة من الرغوة.

    فنجانك المثالي، في كل مرة، بفضل وجود 4 ملفات تعريف للمستخدمين

    استمتع بالقهوة التي تحبها بالطريقة نفسها في كل مرة بفضل وجود أربعة ملفات تعريف للمستخدمين تقوم بتخزين وصفاتك المخصصة. وبفضل وجود ملف تعريف إضافي للضيف، يمكن لزوّارك التلذّذ بالقهوة كما يحبونها بالضبط من دون تغيير وصفة القهوة الخاصة بك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      إيطاليا
      صُنع في
      رومانيا

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      إعدادات المطحنة
      12
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      نعم
      ملفات تعريف المستخدمين
      • 4
      • الضيوف
      إعدادات درجة الحرارة
      3

    • مجموعة متنوعة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • القهوة
      • أميريكانو
      • كابوتشينو
      • لاتيه ماكياتو
      • فلات وايت
      • كافيه أو ليه
      • كافيه لاتي
      • كافيه كريما
      • ريسترتو
      • إسبرسو لونجو
      • وظيفة كوب السفر
      • حليب برغوة
      • ماء ساخن
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      كلا

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      مانع تسرّب الرائحة
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      AquaClean
      نعم

    • الملحقات

      مضمنة
      • ملعقة قياس
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فلتر AquaClean
      • خرطوم تشحيم
      • غطاء تخزين LatteGo

    • المواصفات التقنية

      اللون (الألوان)
      أسود
      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      100  cm
      التردد
      50  Hz
      سعة إبريق الحليب
      0,26  L
      سعة وعاء المخلفات
      12  servings
      خزان مياه ذو سعة
      1,8  L
      سعة حبوب القهوة
      275  g
      وزن المنتج
      8  kg
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      ضغط المضخة
      15  bar
      أبعاد المنتج
      246 × 372 × 433  mm
      اللون الخارجي
      مطلي بالكروم

    • المواصفات العامّة

      ذوبان الحليب
      LatteGo
      ارتفاع قمع قابل للضبط
      85 - 145  mm
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • صينية تقطير
      • LatteGo
      نوع الشاشة
      TFT

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      نعم
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1500  W
      مادة تغليف قابلة لإعادة التدوير
      أكثر من 95%

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    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما تحدده الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
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