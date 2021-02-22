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الشاحن اللاسلكي Qi

DLP9016U/03

شاحن لاسلكي مع غطاء يعمل بقوة الشفط

اشحن هاتفك بسرعة من دون توصيله بواسطة كبل شحن. الشحن اللاسلكي Qi للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة المزوّدة بتقنية Qi اللاسلكية. خيارات الإخراج اللاسلكي: 5 واط / 7,5 واط / 10 واط

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شحن سريع بقوة 10 واط.

شاحن لاسلكي مع غطاء يعمل بقوة الشفط

  • عامة

  • شحن سريع

  • الشحن اللاسلكي Qi

تقنية Qi اللاسلكية

يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.

تصميم رفيع وخفيف

تصميم رفيع ومريح يسمح له بالاتساع في أي مكان من دون عناء.

تصميم مضاد للانزلاق

تصميم مضاد للانزلاق للالتصاق بالهاتف في الوضعية المطلوبة ومنعه من الانزلاق بسبب اهتزاز هذا الأخير.

المواصفات التقنية

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