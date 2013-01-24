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Beard trimmer 9000 Prestige

آلة تقصير اللحية

BT9810
  • دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
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    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    BT9810

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات

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      • تقنية SteelPrecision
      • مستشعر PowerAdapt
      • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
      دقة قصوى مع تقنية SteelPrecision الفريدة

      دقة قصوى مع تقنية SteelPrecision الفريدة

      تتميّز BT9000 Prestige بتقنية SteelPrecision الجديدة كليًا والتي تتألّف من مشط معدني مضمّن وأداة قص قوية. وبخلاف المشط البلاستيكي، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط التي تتم ممارستها. بالتالي، تزوّدك BT9000 Prestige دائمًا بنتائج التشذيب الأدق والأكثر تساويًا على الإطلاق*.

      توجّه أداة تتبع البشرة أداة التشذيب بشكل سلس لقص الشعر بطريقة متساوية

      توجّه أداة تتبع البشرة أداة التشذيب بشكل سلس لقص الشعر بطريقة متساوية

      بفضل أداة تتبع البشرة، تتّخذ أداة التشذيب دائمًا الزاوية الصحيحة مع بشرتك، لتزويدك بنتيجة دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز بغلاف مانع للاحتكاك لتوجيه أداة التشذيب بشكل سلس على وجهك.

      شفرات حادة ومعدنية بالكامل لقص الشعر بدقة من دون شدّه

      شفرات حادة ومعدنية بالكامل لقص الشعر بدقة من دون شدّه

      تبقى الشفرات المعدنية بالكامل التي نقدّمها حادة طوال فترة استخدامها. فهي تتميّز بهندسة خاصة لتزويدك دائمًا بعملية قص دقيقة حتى على أسمك أنواع الشعر، من دون شدّه.

      30 إعداد طول مختلفًا مع درجات دقة تبلغ 0,2 مم

      30 إعداد طول مختلفًا مع درجات دقة تبلغ 0,2 مم

      سرّح لحيتك مع دقة قصوى من خلال إمكانية اختيار طول الشعر بدقة تصل إلى 0,2 مم. استخدم عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد من بين 30 إعداد طول مختلفًا، بدءًا من 0,4 مم وصولاً إلى 10 مم.

      تشذيب سهل حتى على اللحية الكثيفة والطويلة

      تشذيب سهل حتى على اللحية الكثيفة والطويلة

      يتحقق مستشعر PowerAdapt من كثافة الشعر 125 مرة في الثانية ويعدّل المحرك تلقائيًا للحفاظ على قوة متّسقة. بالتالي، يمكنك الحصول على أداء تشذيب مستمر بغض النظر عن كثافة الشعر وطوله.

      وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة، بالإضافة إلى وظيفة الشحن السريع

      وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة، بالإضافة إلى وظيفة الشحن السريع

      توفر بطارية الليثيوم أيون المتقدمة استخدامًا قويًا لمدة 120 دقيقة بعد الشحن لساعة واحدة. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة الشحن السريع التي تمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة بعد شحن لمدة 5 دقائق فقط.

      هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ لتجربة تدوم طويلاً

      هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ لتجربة تدوم طويلاً

      تم تصميم BT9000 Prestige لتحمّل اختبار الوقت. يتميّز الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والعالي الجودة بتشطيبات يدوية، مع اهتمام عالٍ للتفاصيل، ما يمنحك تجربة متميّزة وتدوم طويلاً.

      رؤية حالة بطارية أداة التشذيب بسرعة

      رؤية حالة بطارية أداة التشذيب بسرعة

      يظهر مؤشر مستوى البطارية إذا كانت أداة التشذيب مشحونة أو قيد الشحن أو تحتاج إلى توصيلها بمصدر الطاقة. كذلك، يظهر مستوى الشحن المتبقي من خلال 3 أشرطة بسيطة.

      رأس يظهر بكبسة زر لتسهيل تنظيفه بالماء

      رأس يظهر بكبسة زر لتسهيل تنظيفه بالماء

      اضغط على الزر ببساطة ليظهر الرأس واغسله تحت الصنبور.

      حقيبة سفر فاخرة لحماية أداة التشذيب دائمًا

      حقيبة سفر فاخرة لحماية أداة التشذيب دائمًا

      تم تصميم حقيبة السفر الفاخرة بحسب شكل أداة التشذيب، وذلك لحمايتها دائمًا أثناء الشفر.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات معدنية بالكامل
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 0,4 مم إلى 10 مم
        الدقة (حجم التدرجات)
        0,2 مم
        عدد إعدادات الطول
        30
        تقنية القص
        SteelPrecision، أداة تتبع البشرة

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي
        تنظيف
        مقاومة للمياه 100%
        مؤشر مستوى البطارية
        مؤشر ذو 3 مستويات

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        120 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        الاستخدام
        الزيت ضمن التغليف

      • الملحقات

        المشط
        مشط للحية الطويلة قابل للتثبيت
        حقيبة سفر وتخزين فاخرة
        نعم

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